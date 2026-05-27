Красноярск примет Международный форум коренных народов

С 12 по 16 августа в Красноярске пройдет Международный форум коренных народов. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.
Краевая столица примет представителей российских регионов и зарубежных стран, экспертов в сфере прав коренных народов, молодежные объединения и общественные организации. Ожидается, что участниками форума станут представители более 20 регионов России, а также делегации стран Африки, Азии, Северной и Латинской Америки.
В программе запланированы деловые сессии, культурные события и соревнования по северному многоборью. Основными темами станут поддержка традиционного уклада жизни, сохранение культуры и языков коренных народов, а также обмен региональными практиками.
Также в рамках форума пройдет V Межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов «Сибирский Аргиш». Его участники представят свои проекты и инициативы. В культурную программу войдут международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера», концерты, показы национальных костюмов, презентации ремесел, традиционной кухни и музыкального фольклора. Кроме того, обсуждается возможность провести в Красноярске чемпионат и первенство мира по северному многоборью.
«Для Красноярского края проведение такого форума — это возможность в полной мере представить культурное многообразие и самобытность народов северных территорий России. Это признание роли региона как одной из ключевых площадок межнационального диалога и высокая честь, особенно в Год единства народов Российской Федерации», — отметил Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края.
Основные мероприятия форума пройдут на площадке национального центра «Россия», спортивных объектах и открытых городских пространствах.