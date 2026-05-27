ГД приняла закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций.

За подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже: лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление совершено через интернет, с использованием служебного положения, группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, срок лишения свободы увеличивается до шести лет со штрафом от 1 до 2 миллионов рублей.

За деяния, совершенные организованной группой, а также повлекшие массовое заражение людей или иные тяжкие последствия, — лишение свободы до восьми лет со штрафом до 3 миллионов рублей.

Как отмечал ранее Володин, предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.