«Ростелеком» провел скоростной интернет в три селения Самарской области

Оператор использовал технологию, гарантирующую стабильное соединение.

Источник: Национальные проекты России

Жители поселка Жареный Бугор, села Зеленовка и садоводческого товарищества под городом Жигулевском в Самарской области смогут пользоваться интернетом и связью. «Ростелеком» обеспечил доступ к сети 1,2 тыс. домов при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

«Использование отечественных технологий, расширение географии охвата населенных пунктов позволяют нам быть уверенными: к концу 2026 года цифровое неравенство в Самарской области будет практически полностью устранено», — подчеркнул врио министра цифрового развития и связи региона Павел Гокин.

При строительстве сетей оператор использовал технологию, гарантирующую стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. В марте и апреле специалисты проложили 21 километр кабеля. Семьям уже доступны пакеты услуг с домашним интернетом, интерактивным ТВ и онлайн-кинотеатром. Кроме того, владельцы домов смогут установить видеонаблюдение и следить за происходящим на участке через мобильное приложение.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.