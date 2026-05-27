В Хабаровском крае меняют требования к госслужбе и выплаты ветеранам СВО

В Хабаровском крае депутаты Законодательной Думы приняли в первом чтении законопроекты, касающиеся государственной службы и социальной поддержки участников СВО, — сообщает краевой парламент.
Одна из инициатив предусматривает двукратное снижение квалификационных требований к стажу для претендентов на высшие и главные должности государственной, гражданской и муниципальной службы. Кроме того, выпускников с дипломом в течение трёх лет после окончания обучения предлагается полностью освободить от требований по стажу.
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов подчеркнул, что речь не идёт о приоритетном трудоустройстве.
«Работодатель по-прежнему будет выбирать наиболее квалифицированного кандидата. Наша задача — создать условия, но при этом не допустить снижения качества работы органов власти», — отметил он.
В первом чтении депутаты также поддержали законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей.
Согласно инициативе, ветераны, награждённые орденом Мужества или званием Героя России и имеющие соответствующий статус, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей вместо земельного участка.
Кроме того, фактических супругов, проживших вместе не менее трёх лет и имеющих общего несовершеннолетнего ребёнка, предлагается приравнять к членам семьи для получения мер поддержки.