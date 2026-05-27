В Воронеже впервые пройдет фестиваль триатлона

В последние выходные мая — 30 и 31 числа — в Воронеже впервые состоится фестиваль спорта Ironstar (0+). Программа объединит триатлонные старты, забеги для всей семьи и юниорский акватлон.
Стартовый городок и экспо-зона развернутся на Адмиралтейке у музея-корабля «Гото Предестинация».
— Маршруты соревнований пройдут по центральным локациям города: плавательный этап — в акватории реки Воронеж, велогонка — по набережной Массалитинова, а беговой этап — по Петровской набережной до Чернавского моста, — сообщили организаторы.
30 мая состоятся забеги Ironlady (для женщин) и Manstar (для мужчин) на дистанции 5 км и старты для детей и юниоров Starkids — участники в возрасте от 0 до 12 лет выйдут на дистанции 500 м и 900 м. А молодые атлеты 13−15 лет примут участие в акватлоне Juniorstar — последовательно 200 м плавания и 1 км бега.
31 мая состоятся основные триатлонные гонки. Участники Ironstar преодолеют 0,5 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега, атлеты Ironstar ¼ — 1 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Самым продолжительным стартом фестиваля станет Ironstar супермикс: участники последовательно пройдут две дистанции: Ironstar ¼, а после перерыва — Ironstar. В сумме им предстоит преодолеть 1,5 км плавания, 60 км велогонки и 15 км бега. Итоговый результат будет определяться по суммарному времени прохождения двух этапов.