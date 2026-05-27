Всероссийский студенческий выпускной аграрных вузов пройдет в Москве

Всероссийский студенческий выпускной аграрных вузов России состоится в Москве 23−24 июля. Организатором «АгроВыпускного» стал Минсельхоз РФ в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Впервые событие прошло в 2025 году и положило начало новой традиции. В нынешнем году оно объединит лучших выпускников аграрных вузов из разных регионов, показавших высокие результаты в учебе, научной работе, профессиональных проектах и общественной деятельности.
В двухдневной программе — образовательные и культурные активности, экскурсия и церемония вручения памятных наград и дипломов.
