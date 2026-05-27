В Волгограде на два дня продлили штормовое предупреждение из-за грозы и урагана

Спасатели настоятельно просят жителей Волгоградской области не рисковать жизнью, а спрятаться на время непогоды в здания. Машины при этом лучше поставить на закрытые парковки или в места подальше от деревьев. Падать огромные стволы на автомобили начали еще вчера. Непогода будет бушевать в отдельных районах область до конца дня 27 мая и 28 мая, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.