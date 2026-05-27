В Волгограде на два дня продлили штормовое предупреждение из-за грозы и урагана

Волгоградцев предупредили о возможном деревопаде и обрыве проводов.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине дня 27 мая 2026 года в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным МЧС, в ближайшие часы регион снова накроет шторм. Ветер усилится до 25 метров в секунду: такой способен валить не только деревья, но и линии электропередач, срывать крыши. Также ожидаются грозы с градом, сильные ливни.

Спасатели настоятельно просят жителей Волгоградской области не рисковать жизнью, а спрятаться на время непогоды в здания. Машины при этом лучше поставить на закрытые парковки или в места подальше от деревьев. Падать огромные стволы на автомобили начали еще вчера. Непогода будет бушевать в отдельных районах область до конца дня 27 мая и 28 мая, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

