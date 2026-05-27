Более 300 знаков «Купаться запрещено» установят у водоемов Красноярска

В Красноярске завершается подготовка к летнему сезону на водных объектах. До начала июня возле водоемов разместят более 300 информационных указателей. Большинство водных объектов города остаются запрещенными для купания. Всего в Красноярске насчитывается 13 основных таких зон. Наиболее популярными среди горожан остаются Абаканская протока Енисея, водоемы острова Татышев, озеро-парк «Октябрьский» и водоемы в районе Песчанки. Сейчас специалисты завершают установку предупреждающих знаков «Купаться запрещено» в местах массового отдыха. Напомним, что в Красноярске этим летом значительно усилят меры безопасности на водоемах.