На трассе Красноярск — Енисейск начали капремонт участка в Шапкино за 58,2 млн рублей

На трассе Красноярск — Енисейск приступили к капитальному ремонту участка с 225-го по 226-й километр, который проходит через Шапкино. Об этом сообщает КрУДор.
Андрей Журавлев, руководитель КрУДор, рассказал, что участок небольшой, но на его состояние часто жаловались местные жители.
«Подрядчик выполнит фрезерование старого покрытия на трассе и примыканиях к ней, затем уложит два слоя нового асфальтобетона. Также дорожники отсыпят обочины, устроят тротуары шириной 1,5 м, смонтируют водоотводную систему, установят новое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку», — отметил он.
Кроме того, на трассе в рамках содержания заменят около 28 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Эти работы направлены на восстановление проезжей части и не затронут элементы обустройства дороги. На части участков подрядчики уже снимают изношенный верхний слой покрытия, на других укладывают новый асфальтобетон. Также дорожники выполняют ямочный ремонт. Стоимость всего объема работ составляет 58,2 млн рублей.
Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проектировщиком выступило ОАО «Красиндопроект», подрядчиком — АО «Лесосибирск-Автодор».