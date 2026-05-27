Верховный суд России впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с искусственным интеллектом

Эксперты проанализируют все категории дел, где фигурируют технологи ИИ.

Источник: Клопс.ru

Верховный суд России впервые подготовит масштабное обобщение судебной практики по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс‑службе высшей судебной инстанции, пишет ТАСС в среду, 27 мая.

«В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учётом всех видов судопроизводства», — говорится в сообщении.

Судам поручено определить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров, а также фигурирует в делах о правонарушениях. Отдельное внимание уделят практике признания доказательствами документов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Одним из ключевых блоков станет анализ вопросов защиты авторских прав при обучении нейросетей. Верховный суд подчеркнул, что по итогам обобщения может предложить изменения в действующее законодательство.

В России мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД.

Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
