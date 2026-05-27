Мэрия Екатеринбурга представила результаты анализа имиджа города

В этом году упор в туристической сфере сделан на два события — Год уральского рока и Год единства народов России. При этом администрация впервые провела опрос среди россиян на тему привлекательности Екатеринбурга для туристов. Так, на госуслугах свои ответы дали 1847 горожан и 2 тыс. туристов, кроме того, были проведены 15 интервью со стейкхолдерами.