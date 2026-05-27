Евгений Чинцов подвел итоги работы гордумы Нижнего Новгорода в 2025 году

27 мая на заседании городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов представил депутатам ежегодный отчет о деятельности за 2025 год. Отчет был принят единогласно.
2025 год стал этапом формирования новой системы муниципального управления после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. По словам Евгения Чинцова, перед депутатами стояла задача не только приступить к исполнению полномочий, но и создать устойчивую правовую и организационную основу работы единого городского округа.
В течение года был сформирован депутатский корпус I созыва, избрано руководство Думы и председатели постоянных комиссий, выстроена структура органов местного самоуправления. С 29 сентября по 31 декабря 2025 года проведено 10 заседаний, принято 142 решения. Ключевым направлением стала нормотворческая деятельность: утверждены Устав городского округа и Регламент Думы, определившие систему местного самоуправления и порядок работы представительного органа.
Значительное внимание уделено бюджетной политике. Принят бюджет на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов с акцентом на социальную сферу, развитие транспорта и коммунальной инфраструктуры, благоустройство и дорожное хозяйство.
Депутаты контролировали подготовку к отопительному сезону, ремонт инженерных сетей и реализацию программ благоустройства, включая федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и инициативное бюджетирование «Вам решать!».
Евгений Чинцов отметил высокую деловую активность в Нижнем Новгороде — город входит в пятерку крупнейших городов-миллионников по числу субъектов МСП, налоговые поступления от малого бизнеса составили около 5 млрд рублей. Туристический поток в регион достиг 5 млн человек.
В социальной и экологической повестке — развитие образования и дорожной инфраструктуры, высадка 4 тысяч деревьев и 6,2 тысячи кустарников, ликвидация 156 несанкционированных свалок.
Особое место заняла работа комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике и спорту. Поддержка участников СВО и их семей, развитие спортивной инфраструктуры и патриотических проектов стали приоритетами. Сегодня систематически спортом занимаются более 650 тысяч жителей города. Отдельно председатель гордумы отметил проект «Единство — путь к Победе», ставший победителем III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Одной из основ работы гордумы названа обратная связь с жителями: проведено более 250 приемов, рассмотрено свыше 1000 обращений, по 717 из них приняты положительные решения. Также были сформированы Общественная палата и Молодежная палата при городской Думе, расширено межмуниципальное сотрудничество, в том числе подписано соглашение с Екатеринбургской городской Думой.
В завершение Евгений Чинцов подчеркнул, что жители остаются главным источником полномочий власти и основным критерием оценки ее эффективности.
«Задача городской Думы — слышать людей, принимать взвешенные решения и делать так, чтобы развитие Нижнего Новгорода выражалось не только в документах и программах, но и в ежедневном улучшении городской жизни», — добавил председатель.
