В Самарской области обновят более 55 км дорог к туристическим объектам

Свыше 55 км автомобильных дорог, ведущих к музеям, паркам, памятникам и другим точкам притяжения туристов, обновят в Самарской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы затронут в том числе региональные трассы и улицы в Самаре и Тольятти, рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
«Ежегодно тысячи путешественников выбирают личный транспорт, чтобы увидеть природные комплексы, памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия — как в Самаре и Тольятти, так и в районах области. Важно, чтобы дороги к этим местам были безопасными и комфортными», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.
Например, в Борском районе обновят участки дороги, ведущей к музею «Огненная дуга» и национальному парку «Бузулукский бор». В Кошкинском районе приступят к ремонту трассы до села Кошки: там находятся магазин купца Дика конца XIX века, земская школа того же периода, краеведческий музей и Аллея кошек.
В Самаре капитальный ремонт затронет ключевой объект — Московское шоссе. На этой магистрали расположены Музей авиации и космонавтики, Ботанический сад, парк имени Юрия Гагарина, Линдов город с казармами. Кроме того, отремонтируют часть улицы Спортивной — по ней можно добраться до Музея истории Куйбышевской железной дороги, паровоза-памятника Л-3285 «Лебедянка», мозаичного панно у монумента Славы и парка Щорса.
В Тольятти приведут в порядок три участка. Один из них — улица Советская на отрезке от Лесной до Ленинградской, там расположены Дом Стариковых, где сегодня находится экомузей «Наследие», дом А. В. Буяновой — в нем летом 1870 года жили художники Илья Репин и Федор Васильев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.