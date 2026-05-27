Бастрыкин потребовал доклад по делу о пьяном ДТП сына нижегородского миллиардера

Авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде. По данным правоохранителей, молодой человек за рулем жёлтого кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу, протаранил две машины и врезался в бордюр. После ДТП он опубликовал в соцсетях фото на фоне разбитой иномарки с подписью: «Мажоры не умирают», что вызвало широкий общественный резонанс.