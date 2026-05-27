Бастрыкин потребовал доклад по делу о пьяном ДТП сына нижегородского миллиардера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить новый доклад по делу о резонансном ДТП в Нижнем Новгороде, фигурантом которого стал 21-летний Сергей Корнилов — сын нижегородского миллиардера. История вновь прозвучала в эфире федерального телеканала, где обсуждалось, насколько мягкой оказалась избранная ему мера пресечения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде. По данным правоохранителей, молодой человек за рулем жёлтого кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу, протаранил две машины и врезался в бордюр. После ДТП он опубликовал в соцсетях фото на фоне разбитой иномарки с подписью: «Мажоры не умирают», что вызвало широкий общественный резонанс.
Сразу после аварии на Корнилова составили несколько административных протоколов, в том числе за отказ от медосвидетельствования и выезд на встречную полосу. Позже были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и небезопасном вождении.
Как сообщили в Следственном комитете, ранее возбужденное уголовное дело было отменено надзорным органом. Сейчас следователи инициировали вопрос о передаче материалов из МВД в производство СК. Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления СК Айрату Ахметшину представить доклад по обстоятельствам дела и доводам, прозвучавшим в телесюжете.