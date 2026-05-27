Паровоз в Багратионовск запустят с 2 июня

Паровоз в Багратионовск запустят со вторника, 2 июня. Информацию об этом опубликовали на странице «Калининградской пригородной пассажирской компании» «ВКонтакте».
Поезд будет курсировать два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Отправление с Южного вокзала — в 10:30, а из Багратионовска — в 17:10. Остановки в пути следования не предусмотрены. Стоимость билета в обе стороны составит 218 рублей.
«Приобрести билеты возможно за десять дней до планируемой даты отправления при наличии сидячих мест. Проездные документы оформляются в направлении туда-обратно. Оформить билет пассажиры могут в билетных пригородных кассах № 16 и № 17 на Южном вокзале», — рассказали в КППК.
В конце апреля 2021 года в Калининградскую область привезли ретропоезд ЭР 791−94. Его изготовили на Брянском паровозостроительном заводе в 1951-м.
В первый туристический рейс по региону ретропоезд отправился в мае 2021 года. Он ездил по маршруту Калининград — Полесск — Советск. Стоимость экскурсии составляла 3200 рублей. Ретропоезд также ходил в 2022 году. Однако позже он сломался, и от его перезапуска временно отказались.
В 2024 году министр по культуре и туризму Андрей Ермак говорил о планах запустить ретропоезд по трём направлениям. Паровоз должен был ходить в Советск, Черняховск и Багратионовск.