Следком назвал причину обрушения дома в Липецке

В Липецке следователи рассматривают утечку бытового газа как одну из главных версий обрушения частного дома и последовавшего за ним пожара. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
«Следствием проверяются несколько версий произошедшего, в том числе возможная утечка бытового газа», — заявили в СК.
Как ранее сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ЧП произошло в жилом доме на улице Баумана. Пожару предшествовал мощный хлопок, после чего огонь быстро распространился по зданию, перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. В результате произошло частичное обрушение несущих конструкций дома. Погибли находившиеся внутри две женщины и годовалый ребенок.