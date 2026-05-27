Следком назвал причину обрушения дома в Липецке

Следователи проверяют версию утечки газа при обрушении дома в Липецке на улице Баумана. Пожару предшествовал мощный хлопок, после которого огонь быстро распространился по зданию. Жертвами ЧП стали три человека, включая ребенка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Липецке следователи рассматривают утечку бытового газа как одну из главных версий обрушения частного дома и последовавшего за ним пожара. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Следствием проверяются несколько версий произошедшего, в том числе возможная утечка бытового газа», — заявили в СК.

Как ранее сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ЧП произошло в жилом доме на улице Баумана. Пожару предшествовал мощный хлопок, после чего огонь быстро распространился по зданию, перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. В результате произошло частичное обрушение несущих конструкций дома. Погибли находившиеся внутри две женщины и годовалый ребенок.