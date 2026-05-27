Следком назвал причину обрушения дома в Липецке

Как ранее сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ЧП произошло в жилом доме на улице Баумана. Пожару предшествовал мощный хлопок, после чего огонь быстро распространился по зданию, перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. В результате произошло частичное обрушение несущих конструкций дома. Погибли находившиеся внутри две женщины и годовалый ребенок.