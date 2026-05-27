Детские железные дороги в Нижнем Новгороде откроют сезон 1 июня

Детские железные дороги (ДЖД) в Нижнем Новгороде и Казани полностью готовы к началу летнего пассажирского сезона. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, старт традиционной летней поездной практики для воспитанников намечен на 1 июня.
В рамках подготовки к открытию сезона специалисты провели полное техническое обслуживание пассажирских вагонов и локомотивов, выполнили ремонт путевой и пассажирской инфраструктуры, а также благоустроили прилегающие территории. Кроме того, для качественного проведения практических занятий был установлен специальный вагон-тренажер. Планируется, что за три летних месяца практику на ДЖД пройдут около 1,7 тысячи ребят, включая более 200 воспитанников с линейных станций Ижевск, Канаш, Алатырь и Кизнер. В течение учебного года все они изучали основы железнодорожного дела и охраны труда, а летом смогут примерить на себя роли машинистов, проводников, дежурных по станции и сигналистов.
Горьковская магистраль является единственной на сети ОАО «РЖД», в границах которой функционируют сразу две детские железные дороги. Нижегородская ДЖД (Малая Горьковская) — одна из старейших в России, она работает с 1939 года и включает станции «Родина», «Пушкино» и «Счастливая». Казанская ДЖД, напротив, одна из самых молодых — движение по ней запустили в 2007 году между станциями «Молодежная» и «Изумрудная». Прокатиться на поездах под управлением юных железнодорожников смогут все желающие горожане и туристы. Стоимость взрослого билета составит 300 рублей, детского — 150 рублей. Актуальное расписание рейсов опубликовано на официальном сайте ГЖД.
