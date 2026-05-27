В Нижнем Новгороде прошел онлайн мастер-класс по хирургическому лечению рака

В Нижнем Новгороде состоялся всероссийский мастер‑класс, посвященный хирургическому лечению одной из самых распространенных онкологических патологий — колоректального рака. Идея проведения такого мероприятия принадлежит главному внештатному специалисту‑онкологу Минздрава России, выступающему за регулярный обмен практическим опытом между региональными онкологическими службами, и генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрею Каприну, пишет Pravda-nn.ru.
Показательную операцию совместно с коллегами выполнил Виталий Терехов — кандидат медицинских наук, хирург‑онколог и заведующий отделением онкопроктологии НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер». Трансляция процедуры охватила специалистов из 82 регионов России, а также медицинских учреждений Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Китая.
В областном онкодиспансере уточнили, что в рамках мастер‑класса продемонстрировали лапароскопическую операцию пациентке с ранней стадией колоректального рака. Этот метод имеет минимальную травматичность и позволяет пациентам быстрее восстанавливаться. Хирурги в режиме реального времени разбирали этапы операции, обсуждали актуальные методики терапии и нюансы принятия клинических решений при ранних формах заболевания.
Специалисты отделения ежегодно проводят порядка 1,5 тысячи хирургических вмешательств, включая операции при ранних и распространенных формах колоректального рака, отмечает Виталий Терехов. Иногда хирурги проводят до шести операций за сутки.
В 2025 году в Нижегородской области зафиксировали почти 2,3 тысячи новых случаев этого вида рака. При этом шанс на успешное лечение повысила диспансеризация и понимание важности профилактики, которое позволяет обнаружить заболевание на ранних стадиях.
Терехов подчеркнул, что ранняя диагностика меняет принципы лечения онкологических заболеваний: все чаще патологии обнаруживают вовремя, когда можно применить малоинвазивные и сохраняющие органы методы. И, по его мнению, обмен опытом между регионами остается крайне важным. Например, трансляции подобных операций позволяют врачам перенимать знания друг у друга и формировать единые современные подходы к терапии онкозаболеваний по всей России.
Министерство здравоохранения области напомнило, что борьба с онкологическими заболеваниями входит в число приоритетов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нижегородский областной онкодиспансер участвует во флагманском региональном проекте «Город здоровья», запущенном по решению губернатора Глеба Никитина.
Благодаря этой инициативе медучреждение непрерывно модернизируется, а возможности региональной медицины расширяются. В рамках проекта в «Городе здоровья» планируют создать Центр ядерной медицины, оснащенный циклотроном, двумя системами ПЭТ/КТ и системой ОФЭКТ/КТ. Также появится новый хирургический корпус с поликлиникой, где нижегородцам с раком будут помогать на всех уровнях. Пропускная способность будущего комплекса составит около 100 тысяч госпитализаций и свыше 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений ежегодно.