Белорусский адвокат сказал, где десятилетний ребенок может ездить на велосипеде без взрослых

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев сказал, где десятилетний ребенок может ездить на велосипеде без взрослых. Подробности сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов.
По словам адвоката, десятилетний ребенок может кататься на велосипеде без сопровождения взрослых, но не везде. Согласно пункту 154 Правил дорожного движения, детям до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть дороги и обочины без родителей.
Вместе с тем, уточняет специалист, дети могут одни кататься во дворах, жилых зонах, которые обозначены специальным знаком, а также на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках.
— Фактически, если путь до парка или магазина проходит исключительно по тротуарам, ваш ребенок может доехать туда самостоятельно, — уточняет Владимир Горбачев.
Адвокат также напомнил и о том, что в момент пересечения дороги по пешеходному переходу ребенок должен спешиться и катить велосипед рядом.
