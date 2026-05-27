В Татарстане разработали сервис знакомств для мусульман

В приложении предусмотрена возможность участия родственников в выборе будущего супруга.

Источник: Национальные проекты России

Резидент ИТ-парка Татарстана создал приложение знакомств для мусульман, ориентированное на традиционные исламские ценности. Сервис был разработан в целях реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

В приложении Zawajy («Мой брак») предусмотрена возможность участия родственников или друзей в выборе будущего супруга, а переписка между кандидатами может вестись только в присутствии третьего человека. В Zawajy есть платная подписка, она позволяет ставить больше отметок «Нравится» и видеть тех, кому понравилась анкета, и использовать ИИ для подбора пары.

В настоящее время в приложении зарегистрировано 20 тыс. активных пользователей. Создатели сервиса планируют привлечь 85 млн рублей инвестиций на расширение в регионах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы охватить ключевые мусульманские регионы. Для выхода на новые рынки планируется запускать каналы перформанс-маркетинга и сотрудничать с амбассадорами и мусульманскими брендами.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.