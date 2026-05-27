В Татарстане разработали сервис знакомств для мусульман

Резидент ИТ-парка Татарстана создал приложение знакомств для мусульман, ориентированное на традиционные исламские ценности. Сервис был разработан в целях реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
В приложении Zawajy («Мой брак») предусмотрена возможность участия родственников или друзей в выборе будущего супруга, а переписка между кандидатами может вестись только в присутствии третьего человека. В Zawajy есть платная подписка, она позволяет ставить больше отметок «Нравится» и видеть тех, кому понравилась анкета, и использовать ИИ для подбора пары.
В настоящее время в приложении зарегистрировано 20 тыс. активных пользователей. Создатели сервиса планируют привлечь 85 млн рублей инвестиций на расширение в регионах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы охватить ключевые мусульманские регионы. Для выхода на новые рынки планируется запускать каналы перформанс-маркетинга и сотрудничать с амбассадорами и мусульманскими брендами.
