В домах Красноярска начали готовить системы отопления к зиме

Промывку и опрессовку выполняют с помощью специальных насосов. Они помогают устранить засоры и завоздушивания, которые мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления. Кроме этого, до конца августа в домах при необходимости должны заменить задвижки, отремонтировать трубопроводы горячего водоснабжения и отопления. До конца июля управляющие организации обязаны проверить утепление чердаков, подвалов и дверей, работу тепловых пунктов, дымовые и вентиляционные каналы, а также приборы учета. Перед началом отопительного сезона каждый дом должен пройти проверку тепловой инспекции. Специалист осмотрит узлы, сети отопления и приборы учета.