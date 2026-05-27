В домах Красноярска начали готовить системы отопления к зиме

В Красноярске управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) начали промывку и опрессовку систем отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщили в мэрии.
Эти работы необходимо провести перед новым отопительным сезоном. Всего к зиме в городе должны подготовить 5618 многоквартирных домов. Сейчас промывку и опрессовку уже выполнили в 363 зданиях. На особом контроле находятся дома, жители которых прошлой зимой жаловались на холод в квартирах. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина управляющие организации должны за лето провести необходимые работы, чтобы проблемы не повторились.
Промывку и опрессовку выполняют с помощью специальных насосов. Они помогают устранить засоры и завоздушивания, которые мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления. Кроме этого, до конца августа в домах при необходимости должны заменить задвижки, отремонтировать трубопроводы горячего водоснабжения и отопления. До конца июля управляющие организации обязаны проверить утепление чердаков, подвалов и дверей, работу тепловых пунктов, дымовые и вентиляционные каналы, а также приборы учета. Перед началом отопительного сезона каждый дом должен пройти проверку тепловой инспекции. Специалист осмотрит узлы, сети отопления и приборы учета.
Жители могут контролировать работу своих управляющих компаний и ТСЖ. Информацию о подготовке дома к зиме можно запрашивать через приложение «Госуслуги. Дом» или официальные каналы управляющих организаций в мессенджере МАХ.
Акты о проведенных работах и проверках должны направить в департамент ЖКХ и благоустройства до 3 августа. Если замечаний не будет, дом получит паспорт готовности к отопительному сезону. При нарушениях информацию передадут в надзорные и правоохранительные органы.