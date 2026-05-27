Исследование показало, что россияне думают о ИИ

Кроме того, 30% работников в РФ уверены, что из-за научного прогресса им придется регулярно осваивать новые технологии и постоянно переучиваться. В то же время 18% ожидают усиления спроса на рабочие профессии. С ними не согласны 11% опрошенных, они считают, что основную работу на заводах и предприятиях будут выполнять умные машины.