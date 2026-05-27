Исследование показало, что россияне думают о ИИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Три четверти россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на Земле, следует из результатов исследования, которые приводит Национальный центр «Россия».
«Большинство участников опроса (75%) уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на планете. Только 10% связывают грядущие изменения с развитием медицины и ростом продолжительности жизни, 9% — с сохранением культуры и человеческих ценностей, 4% — с решением экологических проблем, а 2% — с освоением космоса», — следует из результатов исследования.
В то же время, согласно данным НЦ «Россия», 45% респондентов выразили уверенность, что развитие ИИ в ближайшие 20 лет сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий. Треть граждан РФ (33%) опасаются, что развитие искусственного интеллекта приведет к исчезновению многих профессий.
«Скептически настроены 16% респондентов — по их мнению, влияние ИИ окажется не столь значительным. А 3% оптимистов ожидают заметного улучшения качества жизни благодаря развитию искусственного интеллекта», — говорится в исследовании.
Кроме того, 30% работников в РФ уверены, что из-за научного прогресса им придется регулярно осваивать новые технологии и постоянно переучиваться. В то же время 18% ожидают усиления спроса на рабочие профессии. С ними не согласны 11% опрошенных, они считают, что основную работу на заводах и предприятиях будут выполнять умные машины.
Исследование проводилось среди читателей «Новости Mail», в нем приняли участие свыше 8 тысяч россиян более чем из 50 регионов РФ. Исследование проводилось в преддверии финала II Конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» и III Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет в Национальном центре «Россия».