Экс-руководитель калининградского ФКР начал возмещать ущерб, который ему инкриминируют

В Калининграде продолжается слушание по уголовному делу против Олега Туркина, бывшего директора областного фонда капремонта, и нескольких его сотрудников. На заседании побывал «Клопс».
В среду, 27 мая, слушание состоялось в том же составе под председательством судьи Елены Зиминой. Перед началом представитель стороны обвинения поинтересовался, начал ли кто-то из обвиняемых выплачивать ущерб, который им вменяется. Олег Туркин сообщил, что уже погасил часть этой суммы — три миллиона рублей — и планирует продолжать.
«Это большой плюс, — разъяснила судья Елена Зимина. — Возмещение ущерба не равно признанию вины. Если приговор будет оправдательный, эти средства будут возвращены, процедура такая есть. Если же он будет обвинительным, это для вас плюс, адвокаты объяснят, какой».
Судья призвала не только Олега Туркина, но и всех подсудимых воспользоваться этой возможностью. «Задача суда — не карать, а восстанавливать справедливость», — подчеркнула она.
Затем продолжился допрос бывшего руководителя фонда, во время которого он дал показания по нескольким эпизодам, вменяемым ему. Он пояснил, на что конкретно и по какой причине тратили деньги, из каких источников они происходили, какими нормативными актами он руководствовался и как расходы были согласованы с учредителями.
Например, Олег Туркин рассказал, что использование такси было для его сотрудников служебной необходимостью. Около 8 тысяч домов, ремонтом которых занимался ФКР, расположены в разых районах области, а оборудование для обследования слишком тяжёлое, чтоб возить его в общественном транспорте.
Пояснил он, для какой цели приобретали коробки: по одному из эпизодов они были нужны, чтобы переложить документы, когда затопило архив в подвале; по-другому — в них привезли купленные для поздравления цветы.
Во время речи судья Зимина несколько раз прерывала Олега Туркина, предлагая ему говорить более кратко и конкретно, не оценивая доказательства, и высказываться строго по существу дела. Однако до перерыва допрос подсудимого всё ещё не был окончен.
Слушание будет продолжено после перерыва.
Редакция приводит цитаты допроса в рамках судебного заседания. Окончательное решение относительно достоверности фактов, изложенных там, суд установит на финальном заседании во время вынесения приговора.
Как считает обвинение, несколько сотрудников ФКР в течение четырёх лет под руководством Олега Туркина расходовали деньги нецелевым образом, на развлечения, такси и подарки. Вину бывший директор не признал.