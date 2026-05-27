Смотровая площадка появится на набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге

На набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге продолжаются работы по устройству оснований тротуаров и площадок, опор освещения и строительству подпорной стенки, на которой будет расположена беговая и велодорожка. В рамках благоустройства будет уложено более 3 тысяч квадратных метров тротуаров с асфальтобетонным и более 2,6 тысячи квадратных метров с плиточным покрытием, появятся почти 2 тысячи квадратных метров велодорожек с асфальтобетонным покрытием и почти 500 квадратных метров беговой дорожки с резиновым покрытием.