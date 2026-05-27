Арбитраж заново рассмотрит иск властей Орла к реставратору Красного моста

Первый контракт на реконструкцию Красного моста был заключен в конце 2020 года. Белгородский «Ремспецмост» должен был завершить работы до конца 2022-го, однако в 2021 году орловская полиция возбудила сразу несколько дел в отношении руководства ООО. Правоохранители выяснили, что в 2019—2021 годах глава компании Евгений Подрезов вместе с ее учредителем Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн руб., выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле. Средства якобы были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. В мае 2024 года по этому делу задержали на тот момент советника орловского губернатора Сергея Лежнева.