Три пляжа в Красноярском крае признали безопасными для отдыха

В Красноярском крае разрешили купаться в трех водоемах.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три водоема Красноярского края признали безопасными для отдыха и купания: озеро «Зеркальное» и залив «Стрелка» на острове Татышев в краевом центре, а также водохранилище у сопки Серебряная в Идринско-Краснотуранском округе. Cанитарные разрешения выдали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Все эти объекты соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Пляжный сезон в крае планируют открыть уже 1 июня.

Ранее мы писали, что 28 мая в южных округах Красноярского края и Туве ожидается жара до +30 градусов.