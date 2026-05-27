Три пляжа в Красноярском крае признали безопасными для отдыха

Сразу три водоема Красноярского края признали безопасными для отдыха и купания: озеро «Зеркальное» и залив «Стрелка» на острове Татышев в краевом центре, а также водохранилище у сопки Серебряная в Идринско-Краснотуранском округе. Cанитарные разрешения выдали специалисты регионального Роспотребнадзора.