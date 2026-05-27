Челябинская область получила Гран-при за поддержку героев СВО

Обладателем высшей награды — Гран-при — в финале «Всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена» стала Челябинская область с проектом «Вектор жизни — Работа для СВОих». Финал прошел 22 мая в Москве, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
Победу Челябинская область одержала в номинации «Новая высота». Проект по трудовой самореализации участников спецоперации «Вектор жизни — Работа для СВОих» получил максимальную оценку конкурсной комиссии. Инициатива соответствует целям национального проекта «Кадры» и призвана способствовать сохранению и укреплению трудового потенциала региона. Очную защиту проекта представила директор Центра занятости населения Челябинска Юлия Капкова.
«Получение Гран-при — это огромная ответственность и признание труда всей нашей команды. Мы доказали, что помощь участникам СВО должна быть не формальной, а реальной, быстрой и адресной», — отметила Капкова.
В 2026 году на конкурс поступило 33 заявки из 20 регионов России. В отборе участвовали практики от региональных и муниципальных органов власти, казенных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, работодателей и образовательных учреждений. В финал вышли семь финалистов, они очно защитили свои проекты перед экспертной комиссией. Победители конкурса войдут в базу лучших практик АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК), что способствует обмену опытом и масштабированию эффективных решений по России.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.