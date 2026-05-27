В Москве с 1 июня заработает 19 зон для плавания

Уточняется, что с 1 июня в Москве заработает 19 зон для плавания. Семь из них находится в шести парках, подведомственных столичному департаменту культуры: ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», «Серебряный бор», «Сокольники», 50-летия Октября, а также в Пионерском пруду в Парке Горького. На фестивальных площадках «Московских сезонов» бассейны будут открыты в районах Южное Медведково на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, Вешняки (Вешняковская улица, дом 16); Гольяново (сквер у Гольяновского пруда); Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23); Некрасовка (сквер у станции метро «Некрасовка») и других.