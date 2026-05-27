В Челябинской области прошел фестиваль и конкурс сыров «Сырный метеорит»

Сыроделов и поклонников фермерских сыров объединил фестиваль, прошедший 24 мая в Красном Поле — поселке, входящем в агломерацию Челябинского городского и Сосновского муниципального округов. Производство отечественного продовольствия, выпуск импортозамещающих продуктов соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
«На праздник собрались сыроделы, производители других видов фермерской продукции. Здесь же, во время проведения фестиваля, проходят различные мастер-классы. Создается очень теплая творческая атмосфера, можно отлично провести время, отдохнуть всей семьей. Это первый фестиваль, который, я уверена, будет развиваться и привлечет в свои ряды новых участников. Сыровары первыми выполнили задачу импортозамещения, и сегодня они полностью удовлетворяют вкус самых требовательных ценителей сыра», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.
На фермерской улице, помимо разнообразных сыров из коровьего и козьего молока, можно было приобрести чаи и травяные сборы, натуральные мясные изделия — деревенские колбасы и копчености, выпечку, напитки, мед и сласти. Все гости и участники получали стикеры с эмблемой фестиваля, были проведены мастер-классы по макраме и гончарному делу.
На конкурс, проведенный в рамках фестиваля, было представлено 48 видов сыра из шести регионов России. Состязание прошло на площадке сыроварни «Краснопольский сыровар» Елены и Виктора Семенцовых — основных организаторов мероприятия. Были определены победители в десяти номинациях. Гран-при фестиваля получил сыр «Упрямая Коза» от сыровара из Екатеринбурга Марии Поспеловой.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.