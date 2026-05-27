За 5,6 млн отреставрируют здание Торгово-промышленной палаты в Красноярске

В Красноярске ищут подрядчика для разработки проекта реставрации объекта культурного наследия «Здание городской лечебницы» (1887 год постройки). Тендер опубликован на портале госзакупок, сообщает «Город Прима».
Подрядчику предстоит провести археологические исследования, изучить состояние фундамента, стен, перекрытий и инженерных систем, а затем разработать научно-проектную документацию по сохранению памятника.
В проекте нужно предусмотреть реставрацию фасадов, крыши, окон и дверей, восстановление утраченных исторических элементов, архитектурную подсветку и благоустройство территории.
Начальная цена контракта — 5,6 миллиона рублей. Заявки принимаются до 4 июня, завершить работы нужно до 7 декабря 2026 года.
Здание на улице Кирова, 26 сейчас занимает Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата.