В Красноярске отреставрируют старую городскую лечебницу на Кирова

В Красноярске ищут подрядчика, который разработает проект реставрации здания городской лечебницы на улице Кирова, 26. Об этом пишет издание gornovosti.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Стартовая цена контракта — 5,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 4 июня. Подрядчику предстоит обследовать здание, подготовить научно-проектную документацию и определить, какие работы нужны для сохранения памятника. В планах — изучить фундамент, стены, перекрытия и инженерные системы, а также провести археологические исследования на территории.
Проект также включает реставрацию фасадов и крыши, ремонт окон и дверей, восстановление утраченных исторических деталей, установку архитектурной подсветки и благоустройство территории. Возле здания обновят ограду, озеленят участок и сделают площадку для сбора мусора. Закончить всю документацию нужно до декабря 2026 года.
Добавим, каменное здание лечебницы Общества врачей Енисейской губернии построено в 1888 году. Сейчас оно считается объектом культурного наследия, в нем расположена Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.