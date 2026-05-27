В Прикамье с начала года выявили свыше 6 тонн опасного зерна

Качество и безопасность продукции не прошли достоверное декларирование.

Управление Россельхознадзора в Пермском крае с 1 января по 25 мая выявило многочисленные нарушения в оформлении обязательных требований по качеству и безопасности зерна. Сельхозпредприятия региона предоставили недостоверное декларирование серийного выпуска продукции.

По результатам анализа данных, ведомство выявило отсутствие соответствующих требованиям документов у 6 311,8 тонн зерна, включая пшеницу, ячмень, рожь и овес. Надзорное ведомство объявило 25 предостережений. В число нарушителей вошло ООО «Зерновое» из Суксунского округа. Сельхозпредприятие недостоверно задекларировало пшеницу на пищевые цели объемом 550 тонн.

«При определении показателей токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов в протоколах испытаний к декларации использовались методики неприменимые для исследования данных показателей», — сообщил Россельхознадзор.