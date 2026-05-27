На Дону могут ввести нетто-контракты для автобусов

Об этом говорится на сайте регионального правительства.

На заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора обсудили итоги эксперимента по внедрению новой модели транспортного обслуживания.

В рамках пилотного проекта на маршрутах к садоводческим товариществам тестировались нетто‑контракты: при такой схеме оплачивается не количество перевезённых пассажиров, а выполненные рейсы.

До запуска эксперимента из 35 садовых маршрутов работали лишь 13 — старая система оказалась неэффективной. Благодаря новой модели удалось: запустить 18 новых маршрутов, с апреля выполнить более 5 000 рейсов и перевезти свыше 62 000 человек.

Автобусы курсируют по расписанию независимо от наполняемости салона. Однако у схемы есть недостаток: она требует повышенных бюджетных затрат из‑за нестабильного пассажиропотока в СНТ.

Губернатор подчеркнул, что дополнительные расходы принимаются осознанно. До 1 сентября власти проанализируют итоги эксперимента, чтобы решить, масштабировать ли новую модель или вернуться к доработке прежней.