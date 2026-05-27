Чеченская компания «Колос» получила сертификат «Сделано в России»

Предприятие «Колос» из Чечни — участник федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», получило сертификат «Сделано в России». Компания специализируется на производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, сообщили в министерстве экономического и территориального развития республики.
«Колос» создан в 2014 году и за время ведения хозяйственной деятельности стал ведущим производителем пищевой продукции на территории региона. Компания реализует муку, отруби, хлеб, кондитерские изделия из пшеничной муки и колбасные изделия.
Производственная база предприятия площадью 3,9 га включает мукомольный комплекс, хлебопекарню, колбасный цех, овощехранилище, холодильные камеры. Фактический среднегодовой объем производства муки и прочей продукции составляет 90 тыс. тонн. Отметим, что компания стала 12-м предприятием республики, получившим этот сертификат.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.