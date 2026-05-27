Электронный «Подарок новорождённому»: что изменится для родителей в Калининградской области

В Калининградской области меняется порядок предоставления меры поддержки «Подарок новорождённому». Постановление о переходе на электронный формат подписал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба правительства региона в среду, 27 мая.
Как сообщила заместитель председателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер, с начала года выплату при рождении ребёнка получили 2 338 семей. С июля она будет предоставляться через электронный сертификат, который можно направить на приобретение детских товаров, средств ухода и продуктов питания.
Размер поддержки остаётся прежним — 10 тысяч рублей. Для большинства семей оформление по‑прежнему будет проходить автоматически: государственные медицинские организации ежедневно передают данные о рождении в Центр социальной поддержки населения, а родителям необходимо лишь направить реквизиты карты «МИР». Заявление понадобится только в отдельных случаях — если ребёнок родился у жительницы региона за пределами области, в частной медорганизации или если семья получила гражданство России после появления малыша.
Электронный сертификат будет действовать в течение года. Его можно будет использовать в ряде торговых организаций. Региональные власти уже работают над расширением перечня точек, где разрешена оплата сертификатом. Мера поддержки предоставляется всем женщинам при рождении ребёнка в 2026—2028 годах без учёта доходов и имущества семьи. На эти цели в областном бюджете ежегодно предусмотрено 75 млн рублей.
Калининградская многодетная семья, получавшая от государства ежемесячное пособие после рождения младшей дочери, неожиданно для себя этой поддержки лишилась. Как рассказал «Клопс» отец девочки, причина отказа — проценты на банковском счету её старшего брата.