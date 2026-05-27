Цены на парковку у железнодорожного вокзала в Ростове снизят после решения УФАС

Цены на парковку у вокзалов в Ростове выросли в три раза из-за сговора двух компаний.

Источник: Комсомольская правда

Ростовское УФАС раскрыло антиконкурентное соглашение между двумя компаниями, которое привело к необоснованному повышению цен на краткосрочную парковку у железнодорожных вокзалов Ростова-на-Дону, Сочи и Адлера. Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение антимонопольного органа.

По условиям договора одна компания предоставила другой парковочное оборудование, а взамен получила право устанавливать тарифы. Новые цены не имели экономического обоснования. В результате в Адлере стоимость парковки выросла вдвое, а в Ростове-на-Дону — в три раза, до 300 рублей в час. При этом компания, назначавшая тарифы, не имела ни парковочных площадей, ни персонала, ни разрешенного вида деятельности для оказания таких услуг.

УФАС признало обе компании нарушившими закон о защите конкуренции и выдало предписание снизить стоимость парковки у вокзалов.

