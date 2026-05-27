Алексеевский лесхоз в Белгородской области получил новую технику

Алексеевский лесхоз в Белгородской области приобрел два трактора: «Беларус 1221» и «Беларус МУЛ-82.2». Лесохозяйственная техника поступила по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Тракторы предназначены для подготовки почвы под лесные культуры, агротехнического ухода за молодыми культурами, а также посева семян в лесных питомниках. Современные машины помогут повысить производительность труда, сократить сроки выполнения работ и улучшить качество лесовосстановления, отметили в министерстве природопользования региона.
Отметим, что в 2025 году автопарк лесопожарной и лесохозяйственной техники Белгородской области пополнился 26 машинами.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.