Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде новый фонтан «Детский хоровод» облицуют гранитом из Карелии

Из Карелии в Волгоград привезли 80 тонн натурального камня.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде продолжаются масштабные работы по реконструкции Привокзальной площади. За забором стройплощадки уже готова чаша фонтана «Детский хоровод», который перенесли в центр площади. Как сообщает мэрия, рабочие приступили к ее облицовке природным камнем. Для будущего гидротехнического сооружения из Карелии в Волгоград доставили 80 тонн гранита.

Рядом с фонтаном бригады мостят территорию тротуарной плиткой. Но в бетон закатают не всю площадь. В будущих зеленых зонах готовятся высадить деревья и уложить газон. Напомним, обновленную Привокзальную площадь волгоградцам обещали подарить на День города, так что к началу сентября здесь все будет готово.

Гранит привезли из Карелии. Фото: администрация Волгограда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Схему движения и парковки у вокзала на Коммунистической изменят в Волгограде.