Мух не ел, по сараю бегал: семья отбила воробьиного слётка у своей кошки

В Калининграде домашняя кошка устроила настоящую охоту на воробьиного отпрыска, но довести дело до конца ей не дали хозяева. Историю спасения птенца «Клопс» рассказала местная жительница Марина.
По словам женщины, Мася исправно ловила мышей, а вот в поедании птенцов раньше замечена не была. Но в этот раз пушистая хищница решила разнообразить меню.
«Смотрим — она носится по лужайке с воробьём, а на ёлке сидят родители и орут на весь участок», — рассказала хозяйка.
Сначала кошку пытались поймать. По лужайке за охотницей носилась вся семья, включая двух маленьких дочерей. В итоге глава семьи догадался отогнать кошку струёй воды из шланга. По словам Марины, Мася ушла «крайне оскорблённой, на морде явно читалось, что её незаслуженно лишили законной добычи».
Птенца посадили в коробку и стали решать, что с ним делать.
В интернете Марина вычитала, что малыша надо усердно кормить — иначе он не жилец. Однако слёток оказался привередой: от мух отказался, пюре из творога и варёной моркови тоже не оценил.
«Мы уже переживали, что он совсем плох, но за ночь парень приободрился, начал бегать по сараю и явно пришёл в себя», — рассказала женщина.
Рано утром воробьиного подростка отвезли в «Биосферу Балтики», где птенца приняли на лечение. Организация и сама нуждается в помощи, так как существует только за счёт пожертвований.
Специалисты напоминают: слётки — это не выпавшие из гнезда беспомощные малыши, а птицы, которые учатся жить самостоятельно. Они часто сидят на земле, плохо летают и громко требуют еду у родителей. Если птенцу ничего не угрожает — рядом нет кошек, собак, машин или людей — спасать его не нужно. Обычно мама и папа воробья находятся поблизости и продолжают кормить своё чадо.
