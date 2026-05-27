Мух не ел, по сараю бегал: семья отбила воробьиного слётка у своей кошки

Специалисты напоминают: слётки — это не выпавшие из гнезда беспомощные малыши, а птицы, которые учатся жить самостоятельно. Они часто сидят на земле, плохо летают и громко требуют еду у родителей. Если птенцу ничего не угрожает — рядом нет кошек, собак, машин или людей — спасать его не нужно. Обычно мама и папа воробья находятся поблизости и продолжают кормить своё чадо.