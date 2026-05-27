Пенсионеры, Безруков и ретропоезд: что известно о фильме про Айтматова, который снимали в Калининграде и Черняховске

В мае Калининградская область на два дня превратилась в декорацию для съёмок байопика о писателе Чингизе Айтматове. В проекте отметились кинематографисты из России и Кыргызстана, а также большие звёзды — к примеру, Сергей Беруков. «Клопс» собрал всю доступную информацию о будущем фильме.
Кто снимает.
«Айтматов» заявлен как первая полнометражная картина, основанная на биографии писателя. «Добро» на это дал его сын Эльдар. Лента охватит ключевые периоды жизни Айтматова, а главной темой станет борьба автора за национальную идентичность и за право быть услышанным.
Проект международный: над фильмом работают кинематографисты из Москвы и Кыргызстана. Команда участвовала в множестве известных проектов, среди которых «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Прозрачные земли» и «Триггер».
Режиссёр проекта — выпускник ВГИКа Каныбек Калматов. За его плечами — один из самых обсуждаемых киргизских фильмов последних лет: «Рай под ногами матерей». Правда, прежде Калматов работал оператором, и «Айтматов» станет для него режиссёрским дебютом.
В Калининградской области.
В наш регион команда приехала всего на несколько дней. Калининградская область появится в кадре сразу в двух временных линиях. Здесь снимали московские события 1938 года, а также эпизоды, действие которых разворачивается в 1979 году в Германии.
Киногруппа работала не только на вокзале, но и на территории Центра по сохранению исторического наследия Калининградской железной дороги. В Черняховске съёмки прошли на улицах города и в гимназии № 2.
В интервью проекту «Снимите это здесь» режиссёр рассказал, что для фильма были важны исторические локации и возможность работать с подлинным ретропоездом. Именно поэтому часть сцен решили срочно перенести из Москвы в Калининградскую область.
Подготовка шла в авральном режиме. Для калининградских сцен пришлось собирать костюмы, искать реквизит и массовку сразу в нескольких городах.
Начальник отдела кинематографии «Фестивальной дирекции» Дарья Гарбуз рассказала «Клопс», что сначала съёмочная группа собиралась работать один день в Черняховске. «Только за неделю для планируемой поездки было решено снимать ещё одну смену в Калининграде на территории Южного вокзала. Буквально за сутки мы согласовали», — поделилась она.
Одной из главных сложностей стали поиски массовки — для съёмок понадобилось найти более 60 человек. С этим киногруппе помог калининградский кастинг-директор Януш Таран.
Жители области в фильме играли не только москвичей, но и немцев. Берлинцев изображали молодые мужчины «европейской внешности» — без модных бород, можно с усами. К женщинам требования были жёстче: никаких коротких причёсок, ярких прядей, «сделанных» губ и ресниц, а также татуажа бровей.
«Девушек и детей мы набрали быстро, а вот с мужчинами было сложнее. Так как съёмка была 21 мая (четверг) — это будний день, а съёмки подразумевают нахождение на съёмочной площадке 12 часов, — рассказала Дарья Гарбуз. — Однако мы обратились к Нине Нагорняк, которая является представителем “Серебряных волонтёров” Калининградской области, и многие мужчины на пенсии откликнулись и приняли участие».
В «Фестивальной дирекции» отметили, что нередко актёры массовки записывались целыми семьями. Так, из музыкального театра «Амбер» в Черняховске приехали три молодые мамы с детьми.
«Мы заранее объявили, что желательно иметь свои костюмы и реквизит, поэтому многие приезжали с ретрочемоданами. Игорь Лескин принёс даже домру, на которой в перерыве он играл, а актёры массовых сцен пели», — поделилась Гарбуз.
Помогли киногруппе и местные реконструкторы. Участники калининградского ВИК «Прорыв» не только приняли участие в съёмках, но и нашли у себя форму сотрудников НКВД. Отдельно съёмочная группа поблагодарила Александру Пряхину, которая предоставила коллекцию одежды 1970-х годов для сцен в ГДР. «Я была рада предоставить свои исторические костюмы, посниматься и поработать костюмером», — написала девушка в соцсетях.
Большие звёзды.
Уже после завершения калининградских съёмок в проекте отметился Сергей Безруков. Актёр опубликовал у себя в соцсетях видео из Ленинской библиотеки. «Проект киргизского кино, а я немного помогаю, — объяснил артист. Знаменитая “Ленинка”, исторический зал. Потрясающе, конечно — такая история!».
Режиссёр у себя в соцсетях также отметил, что «очень рад играть на одной сцене с Сергеем Безруковым, талантом которого восхищался с детства». Он также сообщил, что в съёмках принимает участие актриса Равшана Куркова.
Когда смотреть.
По данным «Фестивальной дирекции», предварительная дата выхода фильма — 22 октября 2026 года. По словам продюсера Асель Давлетовой, команда уже думает о калининградской премьере.
