Проживание в скандальном арзамасском пансионате стоит от 1500 рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Пансионат для пожилых людей «Уютный дом» в Арзамасе Нижегородской области, который проверяют СК и прокуратура после жалоб на ненадлежащий уход и смерть одной из клиенток, предлагает услуги проживания от 1500 рублей в сутки, следует из информации на сайте пансионата, с которой ознакомилось РИА Новости.
Ранее в СК РФ сообщили, что в социальных сетях распространяется информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в Арзамасе, что привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из женщин после госпитализации. В прокуратуре Нижегородской области РИА Новости уточнили, что речь идет о частном пансионате для пожилых людей «Уютный дом», ведомство обратилось в суд с иском о его закрытии.
На сайте пансионата сообщается, что учреждение готово предоставить проживание и питание, помощь в гигиене, контроль приема лекарств, реабилитацию после инсульта и травм и уход за лежачими пациентами. Также они готовы поддержать людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Минимальная цена за проживание — 1500 рублей.
«Не больница, а дом. Свободное перемещение, безопасные полы, кнопки вызова персонала. Постоянный уход 24/7. Никаких пролежней и одиночества. Пятиразовое питание по рекомендациям врачей», — говорится в одном из постов в сообществе пансионата в соцсети «ВКонтакте».