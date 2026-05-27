«Кадры для космоса» начали готовить в ННГУ имени Лобачевского

В 2026 году уже обучено более 700 человек.

Источник: Время

Более 700 человек прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования «Основы спутникостроения и космической связи» в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2026 году. Об этом сообщила декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ Юлия Буреева на встрече с журналистами 27 мая.

Вуз участвует в проекте «Кадры для космоса». Его цель — обеспечить космическую отрасль России компетентными специалистами.

«Пока по этой программе мы обучаем только студентов и преподавателей организации, подведомственных министерству науки и высшего образования. Они, в свою очередь, будут готовить специалистов по конкретным направлениям в отрасли», — пояснила Юлия Буреева.

Ранее сообщалось, что нижегородцам предлагают пройти отбор в отряд космонавтов.