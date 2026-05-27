Под Гусевом разрешили построить откормочник на 4000 голов

Областные власти выдали разрешение на строительство откормочника недалеко от пос. Красногорское Гусевского округа. Он рассчитан на 4000 голов. Разрешение получило ООО «Прибалтийская мясная компания три» 12 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство откормочника запланировано на участке с кадастровым номером 39:04:380007:126, предназначенном под свиноводство. Его уточненная площадь составляет 200 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 1 млн руб. Разрешение будет действительно до 21 января 2027 года.
ООО «Прибалтийская мясная компания три» зарегистрировано в пос. Кубановка Гусевского округа. Учредителями выступают Олег Родченко и Игорь Кузнецов, который также является директором компании. Основной вид деятельности фирмы — разведение свиней.
Проект прошел экспертизу в марте 2026 года .Документацию для экспертизы подготовило гусевское ООО «Балтэнергопроект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Академэкспертиза» из Видного Московской области.