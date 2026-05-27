В Екатеринбурге перекроют улицу Леванского из-за строительства газопровода

Движение ограничат на участке от дома № 22 до дома № 24 с 22 по 24 июня.
— Это связано со строительством газопровода низкого давления, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Водители могут объехать перекрытый участок по улицам Белякова — Доронина — Байдукова — Полюсная. На движение общественного транспорта перекрытие не повлияет.
Специалисты «Екатеринбургггаз» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.
Напомним, что в Екатеринбурге с 12 по 17 июня три трамвая и троллейбуса изменят свои маршруты из-за ремонта трамвайных путей. Ремонт затронет участок на перекрестке улицы Машиностроителей — проспекта Космонавтов. Схему движения временно изменят трамваи № 5, 8, 24 и троллейбусы № 26, 29 и 32.