Скрытую опухоль груди у 48-летней пациентки выявили врачи в Дзержинске

Как рассказали в больнице, за пять месяцев работы нового маммографа обследование прошли более 3,5 тысячи женщин. У пациенток выявили 70 различных патологий, в том числе четыре злокачественные опухоли. Все случаи рака удалось обнаружить на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.