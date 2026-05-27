В Калининграде на «Автотор-Арене» дан старт соревнованиям Российско-Китайских молодёжных летних игр

На площадке Дворца спорта «Автотор-Арена» в Калининграде начались первые соревнования в рамках Российско-Китайских молодёжных летних игр. В общей сложности на базе спортивного комплекса будет разыграно семь видов спорта: художественная гимнастика, скалолазание, синхронное плавание, спортивная борьба, бокс, самбо и ушу. Партнёром турнира выступает калининградский автопроизводитель «Автотор».
Официальная церемония открытия международного турнира прошла 25 мая в Светлогорске, на площадке комплекса «Янтарь-холл». В церемонии приняли участие министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Игр. Торжественная программа включила выступления артистов, акробатов и гимнастов.
В первый соревновательный день на «Автотор-Арене» первыми на ковёр вышли спортсменки в художественной гимнастике: универсальный зал игровых видов спорта, площадью в 2700 квадратных метров, был трансформирован под гимнастический турнир — развёрнуты ковры для разминки и выступлений, оборудованы судейская зона и трибуны для зрителей.
Серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова назвала Игры «маленькой Олимпиадой». По её словам, это важный старт для самореализации, а организация соревнований и оснащение Дворца спорта находятся на высоком уровне. Китайская сторона также положительно оценила приём и условия. Тренер команды КНР Йи Луо отметила тёплую встречу в Калининградской области и мощное впечатление, которое на спортсменов произвела спортивная арена.
Параллельно во Дворце спорта прошли соревнования по скалолазанию на трудность. Участники преодолевали трассу высотой 16,5 метра. Комплекс скалодромов открыт на арене в 2021 году; инвестиции Автотора в объект составили более 27,5 млн рублей. Площадка уже принимала всероссийские турниры. В составе российской сборной выступает калининградка Александра Нетепенко. Соревнования продлятся до 30 мая, и помимо лазания на трудность, запланирован боулдеринг.
Отметим, помимо спортсменов на спортивном объекте всё готово и для зрителей, в том числе и самых юных — тут организованы интерактивные детские зоны.
«Автотор-Арена» — это комплекс на 42 тысячи квадратных метров, построен и оснащён за счёт собственных средств компании. Заниматься можно 40 видами спорта. Среди прочего для любителей спорта доступен бассейн олимпийского класса, крытый футбольный манеж с сертификатом ФИФА, универсальные и другие современные залы.