Более 1,2 тыс. субъектов МСП Подмосковья получили помощь в 2025 году

Свыше 1,2 тысячи предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса получили поддержку в Подмосковье по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Поддержка бизнесу в регионе оказывается в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Сектор МСП в Подмосковье составляет около трети экономики региона. Поэтому задача Подмосковья — создать комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. В прошлом году мерами финансовой поддержки региона воспользовались более 1,2 тысячи предпринимателей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в топ-3 сфер вошли: производство — около 30% всех получателей, социальный бизнес — 18%, а также общественное питание — 6%. Она отметила, что предприниматели Подмосковья получили региональные субсидии, льготные займы от областного фонда микрофинансирования, а также поручительства гарантийного фонда региона.
Зиновьева добавила, что воспользоваться поддержкой бизнес вправе и в этом году. Так, сейчас предприниматели могут подать заявку на получение субсидии по программе «Маркетплейсы» и возместить до 500 тысяч рублей затрат на работу с торговыми онлайн-площадками.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.