Новосибирец набрал более 300 кредитов, пожаловался приставам на коллекторов и пропал

Житель Новосибирска за 18 месяцев оформил более 300 кредитов на сумму свыше 6 млн рублей. После этого он сам обратился к судебным приставам с жалобой на коллекторов, но затем перестал выходить на связь. Об этом сообщил Виктор Худяков, начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУФССП России по Новосибирской области.
По словам представителя ведомства, мужчина, вероятно, оформлял новые займы, чтобы закрывать предыдущие. Такая схема работала до тех пор, пока долги и проценты не стали расти быстрее новых поступлений.
«У нас есть антилидеры. Мы зафиксировали факт, когда гражданином было оформлено свыше 300 обязательств. Вероятно, он брал новые займы, чтобы перекрывать предыдущие, пока схема не перестала работать из-за процентов», — рассказал Виктор Худяков.
Когда новые кредиты уже не помогали закрывать долги, а штрафы за просрочку выросли, мужчина обратился к приставам с жалобой на назойливость взыскателей. Однако после подачи заявления связь с ним прервалась.
В ведомстве отметили, что к приставам нередко обращаются граждане, у которых накопилось по 40−50 просроченных кредитов в разных организациях. При этом часть должников пытается не решить вопрос с выплатами, а одномоментно прекратить любое общение с кредиторами через вмешательство службы.
Приставы советуют должникам не скрываться, а пытаться договариваться. Коллекторские агентства в ряде случаев готовы идти на компромисс: менять график платежей, отменять штрафы или фиксировать сумму долга.