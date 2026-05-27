Новосибирец набрал более 300 кредитов, пожаловался приставам на коллекторов и пропал

Житель Новосибирска за 18 месяцев оформил более 300 кредитов на сумму свыше 6 млн рублей. После этого он сам обратился к судебным приставам с жалобой на коллекторов, но затем перестал выходить на связь. Об этом сообщил Виктор Худяков, начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУФССП России по Новосибирской области.