Михаил Котюков рассказал о новом подходе к ремонту дорог в Красноярском крае

Контролировать качество дорожных работ нужно на старте, а не в конце пути, когда уже асфальт постелен. И сегодня команда администрации Красноярска применяет именно такой правильный подход, рассказал губернатор Михаил Котюков в ходе прямой линии.
«От карьера, где подрядчик берет материалы, до асфальтового завода и укладки полотна — например, на улице Авиаторов, мэрия Красноярска контролирует процесс и не позволяет подрядчику привезти некачественный асфальт, — рассказал губернатор. — Понятно, что есть неудобства для жителей улицы, так как ремонт затягивается, но когда город доведет это до конца, дорога будет служить долго и не вызывать нареканий».
Напомним, что в мэрии Красноярска уже подчеркивали, что особое внимание уделяют качеству материалов. В частности, комментировали работы на улице Авиаторов, где подрядчик снял старый асфальт, но пока не начал укладывать новый из-за несоответствия качества инертных материалов для асфальтобетонной смеси. Работы продолжат после заключения лаборатории.
Михаил Котюков также рассказал, что всего на дорожные работы в 2026 году в Красноярском крае выделено около 27 млрд рублей, планируется отремонтировать порядка 450 километров дорог, из них 70 — в Красноярске.