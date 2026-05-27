Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили об опасности передозировки валерьянкой

Превышение рекомендованных доз может привести к заторможенности и тошноте, а в сочетании с алкоголем — к коме.

Доктор биологических наук Михаил Хвостов предупредил о возможных серьезных последствиях при передозировке валерьянкой в сочетании с алкоголем. В разговоре с ТАСС он отметил, что, несмотря на распространенный миф о полной безопасности растительных препаратов, валерьянка может стать причиной серьёзной интоксикации.

Хвостов подчеркнул, что превышение рекомендованных дозировок валерьянки может привести не только к сонливости, но и к серьёзным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Хотя в медицинской практике пока не зарегистрированы случаи смерти от передозировки исключительно валерианой, её сочетание с алкоголем или другими седативными веществами может вызвать кому.

При лёгкой степени передозировки валерьянкой человек может испытывать заторможенность, сильную сонливость, тошноту и замедление пульса. В более тяжёлых случаях могут наблюдаться спутанность сознания, галлюцинации, рвота и даже парадоксальное возбуждение. Важно помнить, что аллергические реакции на валерьянку также возможны, и они могут проявляться в виде сыпи или даже анафилактического шока.

Михаил Хвостов призывает к осторожности при использовании валерьянки и других седативных средств, особенно в сочетании с алкоголем, и рекомендует строго соблюдать рекомендации по дозировке, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.