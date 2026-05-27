Нижегородцев предупредили об опасности передозировки валерьянкой

Доктор биологических наук Михаил Хвостов предупредил о возможных серьезных последствиях при передозировке валерьянкой в сочетании с алкоголем. В разговоре с ТАСС он отметил, что, несмотря на распространенный миф о полной безопасности растительных препаратов, валерьянка может стать причиной серьёзной интоксикации.
Хвостов подчеркнул, что превышение рекомендованных дозировок валерьянки может привести не только к сонливости, но и к серьёзным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Хотя в медицинской практике пока не зарегистрированы случаи смерти от передозировки исключительно валерианой, её сочетание с алкоголем или другими седативными веществами может вызвать кому.
При лёгкой степени передозировки валерьянкой человек может испытывать заторможенность, сильную сонливость, тошноту и замедление пульса. В более тяжёлых случаях могут наблюдаться спутанность сознания, галлюцинации, рвота и даже парадоксальное возбуждение. Важно помнить, что аллергические реакции на валерьянку также возможны, и они могут проявляться в виде сыпи или даже анафилактического шока.
Михаил Хвостов призывает к осторожности при использовании валерьянки и других седативных средств, особенно в сочетании с алкоголем, и рекомендует строго соблюдать рекомендации по дозировке, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.